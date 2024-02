Am Sonntag stand im Kultursaal Nußdorf-Debant alles im Zeichen der Musik. Dort fand der Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ statt. Sieben von ursprünglich zehn Gruppen stellten sich dem Urteil einer dreiköpfigen Jury. Vier Ensembles gelang es, die die Marke von 90,00 Punkten zu erreichen und sich somit für den Landeswettbewerb am 16. März zu qualifizieren.

Die ersten zwei Qualifizierten

In der jüngsten Altersgruppe „Junior“ trat das Trio „O-fafa“ unter der Leitung von Helmut Beham und Anna-Maria Unterrieder an und erreichte 84,67 Punkte. In der gleichen Kategorie kam das Saxophon-Trio „Zawati-Mix“ mit Leiter Markus Stotter auf 90,67 Punkte und löste als erste von vier Gruppen das Ticket zum Landeswettbewerb.

Die drei Anraser Schwestern vom Holzbläser-Trio „Wily Foxes“ erspielten unter der Anleitung von ihren Musikschullehrern Helmut Beham, Wolfram Dullnig und Gerhard Pitterle 84,67 Punkte. Sie waren gleichzeitig das einzige vereinseigene Ensemble. Die Burschen aus Assling und Anras, das „Blechbläserquintett Brassan“, unter der Leitung von Martin Mairer freute sich über 94,00 Punkte und die Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Die einzige Klarinettengruppe war das Quartett „Klangholz“ von der Musikschule Sillian mit Lehrer Thomas Fürhapter. Sie wurden von der Jury mit 89,33 Punkten bewertet.

Das beste Ergebnis des Abends

„Stark vertreten waren die Doppelrohrblatt-Instrumente Fagott und Oboe. Fagott-Lehrer Helmut Beham konnte neben den Kindern auch mehrere Erwachsene zur Teilnahme am Wettbewerb motivieren“, teilt Bezirksjugendreferentin Eva Weiler in einer Aussendung mit. Das Ensemble „Fagotttirol Ost“ trat in der höchsten Altersgruppe an und erspielte 92,33 Punkte. Auch für sie geht es nach Innsbruck. „Die Rohrschachteln“ erzielten mit 94,67 Punkten das beste Ergebnis des Wettbewerbstages und erhielten das vierte Ticket zum Landeswettbewerb.