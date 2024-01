In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen gegen 2.30 Uhr zwei bislang unbekannte Täter in ein Lienzer Mehrparteienwohnhaus ein. Aus den Kellerabteilen der Wohnungen stahlen sie insgesamt zehn Fahrräder, darunter auch einige E-Bikes. Anschließend verluden sie die Fahrräder in einen Kleintransporter.

Dabei wurden die beiden Verdächtigen von Zeugen beobachtet, die die Polizei alarmierten. Als die Beamten eintrafen, versuchten die Täter zu flüchten. „Ein 27-jährige Rumäne konnte festgenommen werden, nach dem zweiten Mann wird noch gefahndet“, heißt es in der Polizeiaussendung. Die Fahrräder und der Kleintransporter wurden sichergestellt. Der Rumäne wurde in die Justizanstalt Innsbruck gebracht.