Die meisten Deutschen, Österreicher und Schweizer, die Radsport lieben, hören ihn, den Besenwagen Podacst. Gemacht wird er von den ehemaligen Radprofis Andreas Stauff und Paul Voß sowie von Szene-Nerd Bastian Marks. Und nun hat das hippe Trio den Besenwagen Osttirol gelenkt. In der neuesten Folge, sie ist am Donnerstag erschienen, interviewen die Deutschen den Österreichischen „Sportler des Jahres“. Zu Beginn des Interviews geht es allerdings nicht um Watt, Herzfrequenz oder elektronische Fahrradschaltungen, sondern um den Kleidungsstil des sympathischen Osttirolers. Die Besenwagen-Macher haben Gall den „best dressed male cyclist“ bei der ASO-Präsentation verliehen. Das ist jene Veranstaltung, bei der die Etappen der nächstjährigen Tour de France präsentiert werden.

Hippe Shops in Lienz und Villach

Gall gab das Kompliment dann an seinen „Kumpel“ weiter: „Der hat einen Benetton Store. Wenn ich seinen Rat brauche, ist er an meiner Seite.“ Gemeint ist Philipp Nussbaumer, der sowohl in Lienz, also auch in Villach stylische Shops des italienischen Unternehmens betreibt.