Dass das Weihnachtssingen der Volksschule Nord am Dienstagabend, 19. Dezember, in der Lienzer RGO Arena schön werden wird, war von vornherein klar. Dass es die Besucherinnen und Besucher der übervollen Arena dermaßen bewegt, war dann doch überraschend. „Es wird schon glei dumpa“, „O du Fröhliche“ oder „Wer klopfet an“: Die Kinder sangen die Klassiker - und alle haben mitgesungen. Die Veranstaltung sorgte bei den Anwesenden für Gänsehautmomente - und für Tränen in den Augen.

Die Veranstaltung war bewusst kein Konzert im eigentlichen Sinne. Die Kinder, Lehrpersonen und alle Mitwirkenden wollten eines bewirken: Dass das Gemeinsame, das Schöne an Weihnachten, in den Vordergrund gestellt wird. Es sollten alle gemeinsam singen. Das ist gelungen und Sorgen konnte für eine Stunde vergessen werden. Denn geleuchtet haben nicht nur die Kinderaugen, sondern jene aller Generationen. Und gekommen sind neben den Kindern, auch Eltern, Großeltern und Freunde. Oder Menschen, die einfach eine wundervolle Stunde genießen wollten.