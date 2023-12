Gänsehaut. Diese entsteht jährlich, kurz vor dem Heiligen Abend ander Alten Försterei in Berlin. Der Fußballclub lädt seit Jahren in sein Stadion, um gemeinsam mit den Fans Weihnachtslieder zu singen. Und genau dieses Konzept bringen nun die Lehrer und die Schüler der Volksschule Lienz nach Osttirol, genauer gesagt in die RGO-Arena. Das Ziel: Gänstehaut.