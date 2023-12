Der „Anraser Bergadvent“ spielt die Hauptrolle in der kommenden Folge von „Heimatleuchten“, das am 22. Dezember, um 20.15 Uhr, in Servus TV ausgestrahlt wird. Die Ankündigung des Senders lässt Vorfreude auf einen stimmungsvollen Fernsehabend aufkommen: Kurz hinter Lienz schlängelt sich die Pustertaler Höhenstraße die Berghänge hinauf. Idyllische Dörfer und Höfe sitzen wie Bienenstöcke an den steilen, verschneiten Hängen – eines dieser Dörfer ist Anras, wo Conny Bürgler und Richard Deutinger beim Bergadvent zu Gast sind. Schon von weitem sichtbar ist das Anraser Pfleghaus. Einst Sommersitz der Brixener Bischöfe, heute das schönste Gemeindehaus Tirols und eindrucksvolle Kulisse für den stimmungsvollen Anraser Bergadvent. Die Moderatoren Bürgler und Deutinger sind zu Gast am romantischen Adventmarkt und im liebevoll renovierten Pfleghaus.

Sie besuchen den Vergoldermeister Pepe Kollreider und sie sind dabei, wenn in der Alten Schmiede die Funken fliegen und wenn Künstler Hans Salcher mit sicherem Strich den Pinsel schwingt. Wenn die Raku Keramik von Carmen Fuchs aus dem Ofen kommt, muss es schnell gehen – viel Zeit nimmt sich hingegen Bildhauer Manuel Egger-Budemair beim Schnitzen seiner Krippenfiguren. Und ein traditionell zubereiteter Blattlstock, eine Köstlichkeit aus Germteig, Mohn und viel Butter darf zu Weihnachten in Osttirol natürlich auch nicht fehlen. Nicht fehlen werden auch musikalische Beiträge.