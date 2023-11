Nachdem die bisherigen Pächter der Hochsteinhütte, Herbert Kahlbacher und Daniel Grausgruber, jahrelang die Geschicke am Hochstein in den Händen hielten und die Hütte der Sektion Lienz zu einer Erfolgsgeschichte machten, war mit Ende der Sommersaison 2023 Schluss. Beide Gastgewerbeprofis möchten sich umorientieren und suchen sich Herausforderungen außerhalb der Gastronomie. „Die Zusammenarbeit mit der Sektion Lienz war in all den Jahren nie ein Problem, wir waren ein gutes Team, haben gemeinsam für die Hütte, für die Gäste und für den Alpenverein gearbeitet“, so Kahlbacher. Lediglich die immer schwieriger werdenden Verhältnisse, auch im Winterbetrieb, sowie die Pandemiezeit hätten eine gewisse Gastromüdigkeit hervorgerufen.

Der neue Pächter: Wolfgang Ladstätter © Wolfgang Ladstätter

Hohe Ansprüche

Die Sektion Lienz stand vor der Herausforderung, einen neuen Pächter zu finden, der die Hütte in gewohnt guter Weise weiterführen kann. „Wir haben einen Pächter, eine Pächterin, gesucht, die mit viel frischem Elan unser Aushängeschild, die Hochsteinhütte, bewirtschaften möchte und das auch kann“, sagt Marco Holzer, Obmann der Sektion Lienz. Es gab viele Bewerbungen, es wurden unzählige Gespräche geführt, aber die Ansprüche von Seiten der Sektion Lienz waren hoch. Gewünscht wurde eine gute, bodenständige Küche, ausgezeichneter Service am Gast, handwerkliches Geschick, ein gutes Gastro-Team, das lange Öffnungszeiten anbieten kann, Innovationen und Ideen waren genauso gefordert wie eine solide Herangehensweise an Altbewährtes.

Ab 25. Dezember geöffnet

Mit dem Osttiroler Wolfgang Ladstätter wurde jetzt der Wunschkandidat für die Bewirtschaftung am Hochstein gefunden. „Wolfgang bringt alles mit, was wir uns erhofft haben und noch viel mehr. Wir freuen uns enorm auf die Zusammenarbeit und sind gespannt, wie das neue Konzept ankommt!“ freut sich Marco Holzer, Obmann der Sektion. Die Hochsteinhütte soll ab dieser Saison auch im Winter offen haben, unabhängig von der Schneebewirtschaftung am Hochstein. Eine eingeschränkte Karte soll es für Skitourengeher und Schneeschuhwanderer in jedem Fall geben. „Das Herzstück der Sektion Lienz wird also ein beliebter Treffpunkt bleiben können!“ ist sich Marco Holzer sicher. Wolfgang Ladstätter und sein Team haben von 25. Dezember 2023 bis 8. Jänner 2024 täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Gruppenreservierungen werden gerne auch für andere Zeiten angenommen. Die Hochsteinhütte ist ab sofort unter folgender Telefonnummer erreichbar: 0699/17074047