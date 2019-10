Raubtier soll jetzt auch in Kärnten zugeschlagen haben. Wildbiologen sehen sich den Riss an und nehmen DNA-Proben.

DNA-Analyse in Auftrag

In Großkirchheim wurde in der Nacht auf Samstag ein Lamm gerissen © DPA/Patrick Pleul

Ein Wolf kennt keine Landesgrenzen. Jenes Raubtier, das Donnerstag- und Freitagnacht im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol ein Lamm sowie ein Schaf gerissen haben dürfte, soll nun auch in Großkirchheim (Bezirk Spittal) sein Unwesen treiben. Dort wurde am Samstagvormittag ein totes Lamm gefunden.