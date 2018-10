Facebook

Auch ein Hubschrauber steht im Einsatz (Symbolfoto) © Jürgen Fuchs

Bei der Polizeiinspektion Amstetten in Niederösterreich wurde am Sonntag ein 38-jähriger Mann aus Amstetten als abgängig gemeldet. Bevor er losgefahren ist, gab er an, eine Bergtour gehen zu wollen. Nachdem eine Handypeilung ergeben hatte, dass er sich Sonntagfrüh am Hattlberg in Spittal aufgehalten hat, wird fieberhaft im Bereich Kolbnitz bei der Reißeck-Bahn nach dem Mann gesucht.