Im vergangenen Jahr holten die Eigentümer der Gamskogelhütte am Katschberg, Nina Strafner und Peter Aschbacher, mit dem Haubenkoch Stefan Lastin einen Vollprofi auf die Alm. Mit seinem Wissen und seiner internationalen Kocherfahrung verwöhnt Lastin seine Gäste. Dieses Jahr erweiterten die Hüttenwirte ihr Angebot um eine künstlerische Dauerausstellung in Zusammenarbeit mit den Galerien August in Gmünd und August Emporium in Millstatt.