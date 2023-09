Das Oktoberfest in München, das am Samstag, 16. September, eröffnet wird, sorgt in der bayerischen Landeshauptstadt alljährlich für einen Ausnahmezustand. Aber nicht nur dort, sondern auch in den Küchen der fast 40 Bierzelte. Schließlich gilt es in den knapp zweieinhalb Wochen, fast sechs Millionen Besucher nicht nur mit Bier, sondern auch kulinarisch zu versorgen. Und das ist tagtäglich eine wahre Herkulesaufgabe.