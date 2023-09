Der 3. Klimaberg Summit findet vom 17. bis 19. September am Katschberg statt und dreht sich um die Frage, ob grüne Innovationen die Hotellerie und den Tourismus in die Zukunft führen können. Das Programm umfasst namhafte Redner, interessante Fachbeiträge und Netzwerkabende. Die Region Klimaberg Katschberg setzt sich für nachhaltigen Tourismus in den Alpen ein und präsentiert beim Summit neue Ideen und Trends für grünen Tourismus.