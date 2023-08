"Heute nur für Österreicher geöffnet", stand am Mittwoch auf einer Tafel vor der Pizzeria Peppino in Millstatt. "Wir dachten, es wäre ein Witz, doch nach persönlicher Nachfrage stellte sich heraus, dass es ernst gemeint ist", schreiben Gäste auf der Plattform "Tripadvisor". Ein Gast hat in der Früh reserviert, am Abend wurde er wegen der falschen Nationalität nicht mehr bedient.