Das Ende der Platzwahl naht: bis 27. Juli kann noch für den "Schönsten Markt in Kärnten und Osttirol" abgestimmt werden. Auf den Sieger wartet ein großes Siegesfest. Für die Stockerlplätze sind die Märkte aus dem Bezirk Spittal heiße Anwärter. Allen voran (derzeit noch) der Döbriacher Markt. Er feiert sein 25-Jahr-Jubiläum und hat als Erfolgskonzept, örtliche Vereine einzubinden und sowohl Einheimische als auch Urlauber mit 40 Ständen und Live-Musik anzusprechen. Ein Markt-Bus bringt die Besucher nach Spittal oder Bad Kleinkirchheim. Der Ausschank und die Kulinarik werden abwechselnd von Mitgliedsvereinen des ASK (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Kultur) durchgeführt.

Die Organisation liegt bei der Büroleiterin des Tourismusverbandes Döbriach, Martina Olsacher. Der Vorsitzende des Tourismusverbandes Radenthein-Döbriach, Paul Kern, unterstützt ebenfalls. "Die Wertschöpfung des Marktes für die Region ist enorm, weil viele Gäste Kunsthandwerk und Spezialitäten aus dem Alpe-Adria-Raum mit nach Hause nehmen und kräftig konsumieren."

Neben den Vereinen sind auch ein Wirt, die Serviceclubs von Lions und Rotary, das Café Kunstwerk und der Italiener Rocco Russino berechtigt, Getränke auszuschenken. Bürgermeister Michael Maier weist auf das vielfältige Rahmenprogramm hin, das unter anderem Kistensteigen, Kinderattraktionen, Konzerte und eine Trachtennacht umfasst. Vizebürgermeisterin Melanie Golob betont die Nachhaltigkeit des Marktes anhand der langjährigen Teilnahme einiger Aussteller. Um beim Voting der Kleine-Zeitung-Platzwahl erfolgreich zu sein, wird vor Ort sowie in sozialen Medien aktiv darauf hingewiesen.

Mölltaler auf Aufholjagd

Den Döbriachern dicht auf den Fersen ist der Mölltaler Markttag in Obervellach. Organisatorin Angelika Staats will gewinnen: "Natürlich haben wir bei unseren Ständen am Markttag alle eingeladen für uns zu stimmen und bei Freunden, Familienmitgliedern und Kunden für Stimmen zu werben." Die mitwirkenden Standler haben eine Gewinn-Strategie: "Manche von uns haben sich stündlich einen Wecker gestellt, um jede Abstimmungs-Möglichkeit nutzen zu können."

Der Markt ist sehr beliebt: „Es hat sich samstags zu einem sozialen Treffpunkt entwickelt“, so Staats weiter. Geboten werden Produkte von rund 20 Produzenten, die fast ausschließlich aus dem Mölltal kommen. Eine Besonderheit ist das regionale Kunsthandwerk, bei dem unter anderem Keramik-Kunst oder Puppenkleidung verkauft wird.

Angelika Staats (E ZO) ist Obfrau und Organisatorin des Mölltaler Markttages © KK/Privat

15 Marktfahrer in Radenthein

Auch der Stadtmarkt Radenthein ist unter den Top drei und kann noch weiter im Rennen um Platz eins mithalten. Der Markt ist von der Stadtgemeinde Radenthein ins Leben gerufen worden. "Seit neun Jahren bietet der Stadtmarkt jeden Freitag eine regionale Einkaufsmöglichkeit", erzählt Marktreferent Armin Egger.

Rund 15 Aussteller setzen sich auch heimischen Bauern und Lebensmittelerzeugern des Alpe-Adria-Raums zusammen. Egger: „Unser Markt steht für regionale und vor allem saisonale Produkte. Außerdem zeigt sich, dass der Stadtmarkt ein wichtiger Bestandteil von Radenthein geworden ist.“ Für die Platzwahl wird in den sozialen Medien und am Markt fleißig geworben.

Der Stadtmarkt in Radenthein bietet regionale und saisonale Produkte © Stadtgemeinde Radenthein

Chance auf das Stockerl

m Rennen und nicht chancenlos ist auch der Landmarkt Seeboden und der Wochenmarkt Spittal, der mit bis zu 65 Standlern der größte im Bezirk ist. Bis zu 2000 Besucher tummeln sich dort an starken Donnerstagen. Seit 60 Jahren beliefert Landwirt Georg Scheiflinger aus Lurnfeld seine Fleischprodukte, Kollege Heinrich Preis ist ebenfalls seit 30 Jahren mit Nudeln, Brot, Reindling und geräucherten Fleischwaren vertreten. Beide sind sich einig: „Der Markt punktet mit seiner Vielfalt und der hohen Qualität von bäuerlichen Produkten.“ Julia Preimel, Urlaubsvertretung von Ewald Lerch, ist seitens der Stadtgemeinde Spittal, Ansprechpartnerin für die Fieranten: „Mit der Frequenz sind alle sehr zufrieden, es kommen auch Marktfahrer aus Italien und Kroatien, die südliches Flair verbreiten.“



Heinrich Preis, Julia Preimel und Georg Scheiflinger am Spittaler Wochenmarkt © MARTINA PIRKER

In Seeboden organisiert der Verein „Landmarkt“ mit Obmann Adolf Mussnig seit zwei Jahren den Markt. Im Sommer sind es rund 25 Aussteller, im Winter 15, die größtenteils aus der Region stammen. „Unser Angebot reicht von Naturkosmetik, über Kunsthandwerk bis hin zu Milch und Obst“, sagt der Obmann des zweitgrößten Markts im Bezirk.

Bei der Platzwahl ist der Markt nicht unter den Top-Favoriten, es wird aber weiter um Stimmen geworben. „Die Konkurrenz ist groß, aber wir lassen uns noch nicht abschreiben“, sagt Mussnig.