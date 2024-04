Das „Singen vom Feinsten“, präsentiert von der Kleinen Zeitung, begeisterte die Zuhörer im Stadtsaal Spittal. Mit dabei waren das Doppelsextett Velden unter der Leitung von Nicole Dullnig, das Quartett Mölltal unter Willi Granig, sowie die „Hoagascht Musi Kärnten“ unter der Ägide von Martin Kurzweil. Moderiert wurde der Abend vom bekannten Stiftspfarrer Christian Stromberger, der mit niveauvollem Humor die Lacher auf seiner Seite hatte. Den Initiatoren der Reihe, Richi Di Bernardo und Wolfgang König, ist es wieder gelungen, eine Auswahl der bekanntesten und beliebtesten Chöre und Instrumental-Gruppen Kärntens vor den Vorhang zu holen. Die nächsten Termine von „Singen vom Feinsten“ sind am 26. April um 19.30 Uhr im Rathausaal Ferlach sowie am 27. April um 20 Uhr im „Edu Care Center“ in Treffen.