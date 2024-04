Das 100-Jahr-Jubiläum konnte für die Mitglieder der Trachtenkapelle Lind nicht besser beginnen: Anfang April ging ihr Frühjahrkonzert im Lindner Kulturhaus über die Bühne und begeisterte die Zuhörer mit Werken der österreichischen Komponisten wie „The last Flight“ von Michael Geisler, „Mit keinem König möcht‘ ich tauschen“ von Josef Abwerzger, „Gendarmerie-Marsch“ von Rudolf Kummerer, „Udo Jürgens live“ (Arrangement Kurt Gäble) und „Tanz mit dem Teufel“ (Fritz Neuböck). Untermalt wurde die Aufführung von der von Alfred Wankmüller und Julian Schluder gestalteten Lichttechnik. Die Trompetensolisten Alexander Rohrer, Maximilian Bernthaler und Christian Oberrainer führten das Publikum mit „Bugler’s Holiday“ in die Pause.

Seitens des Kärntner Blasmusikverbandes ehrte Bezirksstabführer Johannes Köstner gemeinsam mit Obmann Daniel Haßlacher verdienstvolle Musiker und Jungmusiker.

Standing Ovations

Kapellmeister-Stellvertreter Alexander Rohrer leitete den zweiten Teil des Abends mit dem Marsch „Junges Leben“ ein, wartete mit einem musikalischen Zeichentrickspektakel auf und schloss mit der „Rockröhre“ von Ines „Turner“ Kofler und dem Hit „Simply the best“ ab. Für die Darbietungen an dem Abend gab es Standing Ovations. Verena Moser begleitete als Sprecherin durch den Abend.

Eine Woche später nahm die Kapelle beim Regionswertungsspiel im Kultursaal Steinfeld teil. Dort konnte man an den Erfolg anknüpfen und mit 91,08 Punkten den Gruppensieg in der Stufe C holen. Das nächste Highlight lässt nicht mehr lange auf sich warten: Am 15. Juni steht ein Jubiläumsabend an.