Die KU-Objekterrichtungs GmbH mit Sitz in Seeboden hat sich darauf spezialisiert, Eigentumswohnungen abseits von Ballungszentren umzusetzen. Zuletzt wurden in der Riesertratte in Gmünd 24 Eigentumswohnungen samt Tiefgarage geschaffen, die 2020 bezogen wurden. Nun hat das Unternehmen das nächste Projekt im Visier. In Malta soll direkt gegenüber des Gemeindeamtes ein dreigeschoßiges Neubauprojekt entstehen. Geplant sind zwölf Eigentumswohnungen im Ausmaß von 50 bis 78 Quadratmeter. Insgesamt werden rund 2,96 Millionen Euro in das Projekt investiert. „Wir bauen dort, wo andere Bauträger nicht bauen, aber wo die Menschen gerne leben“, heißt es vonseiten der KU-Objekterrichtungs GmbH.