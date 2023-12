Erst heute Vormittag, Samstag, 2. Dezember, feierte das Café Zentrale die Neueröffnung in Malta. Die Freude der Inhaberin Bettina Pschernig ist riesig: „Endlich ist es so weit. Ein langersehnter Traum geht in Erfüllung.“ Seit einigen Jahren ist es der Wünsch von Bettina Pschernig, ihr eigenes Café zu eröffnen. Dazu beigetragen hat auch die jahrelange Bewirtung der Gäste in der Reißeckhütte, wo sie gemeinsam mit ihren Eltern Maria und Hans seit Jahren für das Wohl der Gäste sorgt. „Ich möchte einen Treffpunkt für Alt und Jung schaffen, jeder ist herzlichst willkommen. Ich freue mich auf viele nette Gespräche und eine gemütliche Atmosphäre“, betont Pschernig.