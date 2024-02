Seit der Verlegung der Montessori-Klasse von der Volksschule (VS) West in die VS Ost und der darauffolgenden gänzlichen Auflösung der Klasse, bemühten sich Elisabeth More und Dietmar Koplenig immer wieder darum, erneut eine Montessori-Klasse in die Stadt Spittal zu bringen. Mitte Jänner organisierten sie einen Eltern-Informationsabend. „Der war auch recht gut besucht“, berichtete More.