An Zielstrebigkeit mangelt es dem Jungfilmer Matthias Warmuth (19) aus Watschig im Gailtal sicher nicht. Im vergangenen Mai maturierte er an der HLW Hermagor, ein Monat später war er schon im Besitz des Gewerbescheins für Filmproduktion. „Die WKO Hermagor hat mich dabei großartig unterstützt“, ist Warmuth dankbar. Vor mehr als drei Jahren bekam er seine erste Drohne geschenkt. Begeistert verfolgte er seinerzeit den spektakulären Drohneneinsatz beim Hahnenkammrennen. „Was die können, das kann ich sicher auch“, sagte er sich, legte sich ins Zeug und setzte eine Action-Kamera auf seine Drohne. Schon seine ersten Videos begeisterten Familie und Freunde. Mittlerweile steuert Warmuth seine hochtechnischen FPV-Drohnen mittels Brillensteuerung. „Ich sitze gleichsam im Cockpit der Drohne und kann punktgenau steuern.“

Tourismusbetriebe und Sportanbieter

Engste Flugmanöver im Indoorbereich ermöglichen dank „Cinewhoops“ Aufnahmen in unglaublicher Stabilität und Bildqualität. „Ich fliege bei einer Türe hinein und irgendwo bei einem offenen Fenster wieder hinaus“, lacht Warmuth. Das spektakuläre Bildmaterial wird vor allem von Tourismusbetrieben und Sportanbietern in der Region als unschlagbares Werbemittel geschätzt. Aktuell ist der Luftverkehr etwas eingeschränkt: denn der Chefproduzent leistet bis Juni seinen Zivildienst ab. Ab Juli startet die „Filmwerkstatt Warmuth“ voll durch, im Bezirk Hermagor sieht sich Warmuth als einzigen Anbieter in dieser speziellen Branche. „Ich bin zuversichtlich, dass sich der Weg in die Selbständigkeit für mich als richtig erweisen wird“, ist er überzeugt. Schneid hat er, der junge, zielstrebige Watschiger Filmproduzent. Infos unter Telefon 0681-20 89 26 16 oder www.filmwerkstatt28.com.