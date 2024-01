„Wir hatten 2023 über 3000 Aufenthaltstage von in Not geratenen Frauen im Oberkärntner Frauenhaus. So viele Tage wie noch nie“, schildert Angelika Hinteregger, Geschäftsführerin des Vereines „Oberkärntner Frauenhaus“ mit Sitz in der Stadt Spittal. Der Verein, der auch Mädchen- und Frauenberatung sowie berufliche Beratung anbietet, wurde 1998 als „Verein für Familienmediation und Frauenfragen gegründet“. 2007 wurde das Angebot durch ein Frauenhaus und eine Mädchenberatung ergänzt. Es ist dies das einzige diesbezügliche Angebot in Oberkärnten. Im Frauenhaus (die Adresse ist als Schutzmaßnahme nicht öffentlich bekannt) können bis zu fünf Frauen und zehn Kinder eine sichere Bleibe finden. Derzeit sind sechs Kinder und ihre Mütter in Obhut der Organisation.

Hilfe für Lebensmittel- und Möbelkauf

Der Verein ist immer wieder auf die Unterstützung von Spendern angewiesen. Und so freute sich Angelika Hinteregger ganz besonders, dass sie von Max Wohlkönig, dem Pächter und Betreiber des Cafés und Kinos in Millstatt, einen namhaften Geldbetrag überreicht bekam. Wohlkönig hatte anlässlich seines Adventfensters vor Weihnachten seine Gäste um freiwillige Spenden zugunsten des Frauenhauses gebeten. Mit dem Geld werden Frauen beim Auszug aus ihrem Heim und mit Lebensmittelgutscheinen unterstützt.