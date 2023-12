Im November wurde in der Wiener Hofburg der österreichische IT- und Beraterpreis Constantinus verliehen. Der zweite Platz ging nach Kärnten. Das Spittaler Jungunternehmen myAcker wurde in der Kategorie „Digitalisierung und Internet of Things“ ausgezeichnet. Es punktete mit der Shoptechnologie „ackerPay“ zum Betreiben personalloser und hybrider Shops. Dieses System stellt eine Lösung für effizientes Betreiben eines Selbstbedienungsshops dar.

Hofläden, Lebensmittelfachgeschäfte, Supermärkte und Hotelshops lassen sich mit der Technologie steuern und überwachen, so ist vor Ort kein Personal für das Einkaufserlebnis notwendig. Mehr als 70 Kunden aus Österreich und Süddeutschland hab „ackerPay“ aktuell im Einsatz, so konnten über vier Millionen, überwiegend regionale Produkte, verkauft werden.

Floris Michiels, Kathrin Angermann, Patrick Kleinfercher und Christoph Raunig bilden das myAcker-Gründerteam © KK/MYACKER

Zukunftsweisende Technologien

Inspiration für „ackerPay“ war die Ackerbox, es gibt 15 Stück in Österreich, weitere Standorte sind in Planung. Zudem soll der „myAcker Onlinegarten“ weiter wachsen. „Wir freuen uns, dass myAcker noch regionaler wird. Die Lieferwege der Onlinegemüse-Ernte zu den Kunden sind so deutlich kürzer, die Ernte damit noch frischer und noch mehr Onlinegärtner können so auch persönlich bei ihrem Onlinegarten vorbeischauen. Unser Fokus wird in Zukunft noch mehr auf technologische Entwicklungen gelegt. Die Auszeichnung mit dem Constantinus zeigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind“, sagt myAcker Geschäftsführer Christoph Raunig.