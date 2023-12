Die SSB Bau GmbH wurde als erstes Brücken- und Hochstraßenbauunternehmen für nachhaltige und umweltbewusste Betriebsführung ausgezeichnet. Verantwortliche der Firma, mit Sitz in Spittal, wurden in das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie nach Wien eingeladen. In einer feierlichen Zeremonie ehrte Bundesministerin Leonore Gewessler das Unternehmen mit einer Urkunde. Die Auszeichnung demonstriert eine erfolgreiche Implementierung des weltweit anspruchsvollsten Umweltmanagementsystems EMAS und die Eintragung in das EMAS-Register der Europäischen Union.

EMAS, das „Eco-Management and Audit Scheme“, unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei ihre Umweltleistung zu verbessern und gilt als eines der strengsten Umweltmanagementsysteme weltweit. Besonderer Wert wird auf Transparenz, Glaubwürdigkeit, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung gelegt.

Österreichisches Bauunternehmen siegt

Die SSB Bau GmbH hat sich seit der Gründung im Jahr 2003 durch solides Wachstum, kontinuierliche Innovationen und einen starken Fokus auf qualitativ hochwertige und nachhaltige Bauprozesse ausgezeichnet. Die Anerkennung des Bundesministeriums verdeutlicht dieses Engagement im Zeichen des Umweltschutzes.

„Die Ehrung ist eine Bestätigung unserer Bemühungen, die Umwelt zu schützen und spiegelt unser Bestreben wider, führend in Sachen Nachhaltigkeit zu sein“, sagt Hans Günther Winkler, Geschäftsführer der SSB Bau GmbH.