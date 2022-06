Nachdem der Vertrag mit der Tespo GmbH als Pächter der Cafeteria im LKH Wolfsberg mit Ende Juli ausläuft, ist die Kabeg auf der Suche nach einem neuen Pächter für das 128 Quadratmeter große Café. "Auch in Zukunft soll die Cafeteria mit den gemütlichen Räumlichkeiten und der großzügigen Terrasse ein attraktiver Treffpunkt für Patienten, Besucher und Mitarbeiter des LKH Wolfsberg sein", wirbt die Kabeg um Nachfolger.

Im Lokal selbst befinden sich 56 Sitzplätze, auf der 81 Quadratmeter großen Terrasse können weitere 32 Sitzplätze untergebracht werden. Zur Cafeteria gehört außerdem noch eine 20 Quadratmeter große Küche sowie ein 35 Quadratmeter großer Kiosk. "Die gewünschten Betriebszeiten wären von Montag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr. Wir würden uns einen langfristigen, zuverlässigen, innovativen Partner für unsere Patienten, Mitarbeiter und Besucher wünschen", erklärt Kerstin Wrussnig, Pressesprecherin der Kabeg. Jahrelang hatte Familie Steinbauer die Cafeteria gepachtet, die sich im Erdgeschoß des LKH befindet. Anfang 2020 gingen die Pächter in Pension, mitten in der Corona-Pandemie hat die Tespo GmbH den Betrieb übernommen. Interessenten können sich bei der Kabeg bewerben - und zwar per E-Mail an office.wolfsberg@kabeg.at.