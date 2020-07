Kleine Zeitung +

Wolfsberg BH hebt Verordnung zur Mund-Nasen-Schutz-Pflicht auf

Die Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg hebt die Verordnung zur zeitlich und örtlich begrenzten Mund-Nasen-Schutz-Pflicht auf. Die Schutzmaske musste in der Lokalmeile in Wolfsberg in den Nachtstunden am Wochenende getragen werden.