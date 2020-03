Kleine Zeitung +

Bad St. Leonhard Lavanttaler Falstaff-Sieg für „Trippolt Zum Bären“

Mit 90 Punkten landete das Gourmetrestaurant "Trippolt Zum Bären" in Bad St. Leonhard unter den Top Ten in Kärnten. „Unglaublich, dass es so viele Votings für uns gab“, freut sich Spitzenkoch Josef Trippolt.