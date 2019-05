Beislszene„Creafé“ eröffnet an neuem Standort in Wolfsberg

Andrea Buchsbaum hat den Gastronomiebereich im Hotel Aldershoff in Wolfsberg übernommen und übersiedelt mit ihrem "Creafé" dorthin. Am Freitag um 18 Uhr wird zur Neueröffnung des Cafés geladen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andrea Buchsbaum eröffnet am Freitag ihr Café beim Aldershoff © Bettina Friedl

Andrea Buchsbaum ist mit ihrem „Creafé“ von der Oberen in die Untere Stadt in Wolfsberg gezogen: Die Lavanttalerin hat nämlich den Gastronomiebereich beim Hotel Aldershoff übernommen. Am Freitag um 18 Uhr wird zur Neueröffnung des Cafés in der Bamberger Straße geladen. Auch im neuen Lokal herrscht Wohnzimmer-Atmosphäre. „Wir haben quasi unser ,Creafé’ hier her transportiert“, sagt Buchsbaum.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.