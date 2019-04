Andrea Buchsbaum wird den Gastronomiebereich beim Hotel Aldershoff in Wolfsberg übernehmen. Ihr "Creafé" in der Johann-Offner-Straße wird am 19. April zum letzten Mal offen haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andrea Buchsbaum wird den Gastronomiebereich beim Hotel Aldershoff in Wolfsberg übernehmen © KLZ

Anfang 2017 hat Andrea Buchsbaum das „Creafé“ in der Johann-Offner-Straße in Wolfsberg eröffnet, in dem täglich auch Mittagsmenüs angeboten werden. Doch schon bald wird umgezogen: Buchsbaum übernimmt nämlich den seit längerer Zeit leerstehenden Gastronomiebereich samt Gastgarten beim Hotel Aldershoff in der Unteren Stadt. Der Hotelbetrieb wird weiterhin von Babette Aldershoff geführt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.