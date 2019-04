Facebook

Das Koralpenhaus war für viele Wintersportler ein beliebter Einkehrplatz. Heuer mussten sie ohne das Schutzhaus auskommen © Schmerlaib

Viele Wintersportler mussten in dieser Saison ohne eine Einkehr im beliebten Koralpenhaus auskommen. Mit 28. September 2018 wurde das Schutzhaus, das im Besitz des Alpenvereins Wolfsberg ist, nämlich geschlossen. Die Gründe dafür lagen im schlechten Zustand der in die Jahre gekommenen Hütte sowie in den Pachtverhältnissen.

Nun aber soll es mit neuem Elan weitergehen, der bei der Jahreshauptversammlung des Alpenvereins Wolfsberg im Haus der Musik in St. Stefan auch zu spüren war.

