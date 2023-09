Mit 2. Jänner 2024 übernimmt Mateja Kumprej (38) die Zahnarztkassenpraxis in Lavamünd. Sie folgt auf Lukas Loimer, der nach zwei Jahren eine neue Praxis in Maria Saal eröffnet, aber noch bis Ende Oktober in Lavamünd ordiniert. "Im November und Dezember werden kleinere Renovierungsarbeiten durchgeführt. Vorgesehen ist eine schrittweise Renovierung, wie zum Beispiel die Anschaffung von neuen Dentaleinheiten und Einbindung moderner digitaler Geräte", verrät Kumprej.