Dem Lavanttaler Alfred Gollob (57) wurde das freiwillige Engagement in die Wiege gelegt. Mit 17 Jahren trat er der Freiwilligen Feuerwehr Wisperndorf bei. Später wechselte er zur Freiwilligen Feuerwehr Bad St. Leonhard, wo er von 2014 bis 2021 das Amt des Kommandanten-Stellvertreters innehatte. Seit 2011 ist Gollob auch Atemschutzbeauftragter des Abschnittes Oberes Lavanttal und engagiert sich auch für die seit 15 Jahren bestehende Tradition der Friedenslicht-Spendenaktion. "Das Helfen liegt mir am Herzen, ich bin gerne für andere Menschen da", sagt Gollob.

"Schöne Tätigkeit"

Seit 2015 kümmert sich Gollob als Bezirksjugendbeauftragter auch um den Feuerwehrnachwuchs. Er ist sozusagen das Bindeglied zwischen den Jugendgruppen und dem Kärntner Landesfeuerwehrverband. "Es ist eine schöne Tätigkeit, Jugendliche auf zukünftige Einsätze vorzubereiten", sagt Gollob. Das Lavanttal umfasst derzeit neun Jugendgruppen mit insgesamt 120 Mitgliedern.

Mittlerweile ist der Bad St. Leonharder seit 40 Jahren bei der Feuerwehr und hat in all den Jahren viele Einsätze erlebt. "Kein Einsatz gleicht dem anderen und man muss lernen, damit umzugehen", sagt der Bezirksjugendbeauftragte. In solchen Momenten wendet er sich an Feuerwehrkameraden und seine Familie, um über die Erlebnisse zu sprechen und diese gemeinsam zu verarbeiten.