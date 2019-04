Facebook

Beim Kroatentreffen im Vorjahr wurden an die 10.000 Teilnehmer gezählt © APA/Gert Eggenberger

In banger Erwartung sieht man in Bleiburg dem alljährlichen "Kroatentreffen" am Loibacher Feld entgegen, in dessen Rahmen heuer am 18. Mai jener Ereignisse gedacht wird, die in Kroatien als "Massaker von Bleiburg" in die Geschichte eingegangen sind: Am Ende des Zweiten Weltkriegs hatte die englische Besetzungsmacht im südkärntner Raum slowenische und kroatische Bürger an das kommunistische Jugoslawien ausgeliefert.

