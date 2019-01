Steigende Kirchenaustritte"Man trifft mit dem Austritt die Falschen"

Die Innsbrucker Theologin Elisabeth Anker über steigende Kirchenaustritte, absprungbereite Kärntner Katholiken und die Frage, was die Menschen in der Kirche halten kann.

In Kärnten stiegen die Kirchenaustrittszahlen im Vorjahr um 16,8 Prozent an, österreichweit um 8,7 Prozent © Gina Sanders - Fotolia

In Kärnten sind derzeit viele Katholiken in der Abwarteposition, ob sie aus der erschütterten Kirche austreten. Sie machen das vom Ergebnis der Visitation der Kärntner Kirche abhängig; davon, ob nach der Ära von Bischof Schwarz Glaubwürdigkeit und Transparenz wiederhergestellt werden. Was sagen Sie den Absprungbereiten?

ELISABETH ANKER: Ich habe Respekt vor den Gründen, wenn Leute sagen: Das kann ich nicht mehr mittragen, die Schmerzgrenze ist erreicht. Gleichzeitig muss man aber sehen: Man trifft mit dem Austritt die Falschen: Die, die vor Ort tätig sind. Austritte sind zu respektieren, auch wenn’s sehr traurig stimmt. Von Pfarrern braucht es persönliche Größe, zu sagen: „Es tut mir unendlich leid, doch ich respektiere den Schritt. Meine Tür bleibt für Dich immer offen.“

