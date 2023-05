Ihr 50-jähriges Bestehen feiert heuer die Buschenschenke Krainz in Dobein. "Wir sind die älteste bestehende Buschenschenke im Keutschacher Seental", ist Inhaber Thomas Kuschnig, er führt den Betrieb seit 2002, stolz. Der Start in die Jubiläumssaison erfolgt am Mittwoch, 17. Mai. Bis einschließlich 24. September werden den Gästen aus nah uns fern zünftige Bretteljausen, selbst produzierter Most oder auch Wacholderschnaps aufgetischt. Hin und wieder gibt es auch einen Rindfleischsalat mit Kürbiskernöl.