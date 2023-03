Die Wahllokale sind geschlossen, der Urnengang ist vorbei. Hier finden Sie die offiziellen Ergebnisse der Landeshauptstadt Klagenfurt. Der Artikel wird laufend aktualisiert, sobald es neue Meldungen zu den Ergebnissen gibt.

Weitere aktuelle Berichte zum Wahlgeschehen in Kärnten finden Sie unter www.kleinezeitung.at/ltwahl.

SPÖ: 43,16 % (20.355 Stimmen)

FPÖ: 17,33 % (8.175 Stimmen)

ÖVP: 13,49 % (6.361 Stimmen)

Team Kärnten: 11,68 % (5.509 Stimmen)

Grüne: 6,04 % (2.851 Stimmen)

Neos: 4,50 % (2.122 Stimmen)

Vision Österreich: 3,32 % (1.567 Stimmen)

Stark: 0,09 % (44 Stimmen)

BFK: 0,38 % (179 Stimmen)

Das Team Kärnten (TK) holte in Klagenfurt bei den Gemeinderatswahlen 2021 22,4 Prozent und stellt mit Christian Scheider den Bürgermeister. Bei den Landtagswahlen liegt die Partei in der Landeshauptstadt mit 11,7 Prozent nur im kärntenweiten Schnitt. Trotzdem hat man laut Patrick Jonke, TK-Klubobmann im Gemeinderat, den Bürgermeisterbonus "sehr gut ausgenützt. Wir haben uns im Vergleich zur letzten Landtagswahl mehr als verdoppelt (2018 holte man 5,1 %, Anm.)." Allerdings zeige die aktuelle Wahl erneut, "was für ein Jahrhundertergebnis der Bürgermeister 2021 eingefahren hat." Das TK darf sich über zwei zusätzliche Sitze im Landtag freuen. Wird einer von einem bekannten Klagenfurter Gesicht besetzt werden? "Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen", sagt Jonke.

Im Bezirk Klagenfurt-Stadt waren übrigens 72.813 Personen wahlberechtigt, im Wahlkreis 1, sprich Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land, 119.968 Personen. 47.767 Stimmen wurden in Klagenfurt abgegeben, 604 waren davon ungültig.

Die Wahlbeteiligung lag bei 65,60 %, bei der letzten Landtagswahl 2018 lag diese noch bei 59,93 %.