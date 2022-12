Die Klagenfurter Stadtparteien von SPÖ, FPÖ und Neos haben am Dienstag, 27. Dezember, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz harsche Kritik an Bürgermeister Christian Scheider (TK) geübt. Hintergrund ist die von Scheider eigenmächtig vorgenommene Verlängerung der Amtszeit des Klagenfurter Magistratsdirektors, Peter Jost, bis Ende 2025. Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) stellte dabei sogar in den Raum, dass die SPÖ das Arbeitsübereinkommen mit TK und ÖVP Anfang Jänner aufkündigen könnte.