Nach einer kurzen Sommerpause ging am Freitag der "After Work Markt" in die Fortsetzung. Heuer findet er noch zweimal statt: am 2. und am 9. September. Im Rahmen der Freitagsveranstaltung ging auch das "Soft-Opening" der neuen Prosecco-Bar "La Terrazza" am Benediktinermarkt über die Bühne. Die ehemalige Selchkammer wurde dafür umgebaut. "Wir sind totale Italien-Fans. Ein Teil der Familie meiner Frau ist aus Rom", sagt Mario Glantschnig, der das Lokal mit seiner Frau Petra betreibt und die Prosecco-Bar nach dem gestrigen Testlauf ab dem 12. September offiziell eröffnet. Neben unterschiedlichen Prosecco-Arten wird es italienische Antipasti geben. Im Lokal ist auch ein Genussladen integriert, in dem sämtliche Produkte, die auf der Getränke- und Speisekarte stehen, erworben werden können. Die Bar soll unter der Woche bis 18 Uhr offen haben. "Es wäre schade, diesen schönen Platz nicht bis zur Sperrstunde zu nutzen", sagt Glantschnig.