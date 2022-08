In den City Arkaden gibt es in dieser Woche gleich doppelten gastronomischen Zuwachs. Am morgigen Dienstag um 11 Uhr eröffnet im Untergeschoss, wenige Meter von der Billa-Filiale entfernt, das mexikanische Lokal "Paco's Tacos". Es handelt sich um die erste Niederlassung der Texmex-Kette in Österreich. Tacos, Burritos, Quesadillas und Burger stehen auf der Speisekarte, ob klassisch, ob mit Huhn oder vegan mit Guacamole. Alles schnell und vor den Augen der Gäste zubereitet und natürlich auch zum Mitnehmen.