Jedes Jahr fahren hunderte Motorradfahrer mit ihren Harleys durch Österreich und sammeln, gemäß ihres Mottos "Laut für die Leisen, stark für die Schwachen", spenden für Kinder mit Muskelerkrankungen. Am Donnerstag, 23. Juni, hielten die Charity-Biker auch in Klagenfurt an. Gut 150 Motorräder parkten am Neuen Platz und wurden von der Klagenfurter Bevölkerung sowie der Stadtpolitik begrüßt.

Die Stadt Klagenfurt und die Stadtrichter überreichten Peter Reitzl, dem Präsidenten des Charity-Fonds, zudem Schecks zu je 1000 Euro. "Wenn eine Gruppe Biker durch das Land fährt, um Spenden für kranke Kinder zu sammeln, dann gehört das unterstützt. Der Harley-Davidson Charity Fonds ist eine großartige Idee und deshalb verdienten sämtliche Mitglieder und Präsident Peter Reitzl unseren Dank und unsere Anerkennung", sagt Bürgermeister Christian Scheider (TK).

Für seine ehrenamtliche Tätigkeit und die jährliche Charity Tour, die heuer zum 25. Mal stattfand, bekam Reitzl von Bürgermeister Christian Scheider die Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt verliehen. "Die Urkunde widme ich natürlich dem ganzen Verein, denn ohne ihm, wäre dies nicht möglich gewesen", sagt Reitzl.