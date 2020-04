Facebook

Huber Wallner im Restaurant Bad Saag © Helmuth Weichselbraun

Seit dem 3. April ist das Abholen vorbestellter Speisen von Lokalen erlaubt. Auf diese neue Regelung greift jetzt auch das "See Restaurant Saag" zurück. Haubenkoch Hubert Wallner bietet von Freitag bis Sonntag frische, regionale Gerichte mit Kärntner Spitzenprodukten zur Abholung an. Das Restaurant bittet um Vorbestellung - idealerweise 24 Stunden im Voraus - und um Angabe des gewünschten Abholzeitpunkts. Bestellungen werden telefonisch (0664 401 2730) oder per E-Mail (hw@saag-ja.at) entgegengenommen. Die warmen Speisen müssen zu Hause noch einmal kurz aufgewärmt werden. Die Bezahlung erfolgt entweder bar (in diesem Fall Beitrag bitte genau in einem Kuvert bereithalten) oder mit Bankomat- beziehungsweise Kreditkarte.