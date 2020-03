In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild Heizkosten © maho - stock.adobe.com

Die Gemeinde Finkenstein am Faaker See erlässt den Mietern ihrer Gemeindewohnungen in diesen Zeiten den Mietzins. Ein Schritt, der für fast einhellig positive Reaktionen sorgt. In Klagenfurt ist diese Diskussion noch nicht abgeschlossen. Wohnungsstadtrat Frank Frey (Grüne) war für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar.