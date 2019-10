Am Dienstagabend - wenige Stunden bevor Schauspieler des Wiener Burgtheaters auftraten - durchschritt der 100.000ste Besucher die Tore zum "For Forest"-Kunstprojekt.

Klaus Littmann mit Besucher Nummer 100.000, Michael Slamanig © For Forest/Gerhard Maurer

Michael Slamanig ist sein Name - der Völkermarkter ist 100.000ster Besucher des Kunstprojektes "For Forest" im Klagenfurter Stadion. Am Dienstagabend war er zufällig vorbeigekommen und wollte sich den Wald anschauen.