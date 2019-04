Friday for future Klagenfurter Schüler demonstrierten trotz Regen

Friday for future

Schüler demonstrierten heute erneut gegen den Klimawandel. © KK

Nach der ersten Demonstration am 15. März demonstrierten Klagenfurter Schüler heute erneut in der Innenstadt für den Klimaschutz - trotz Schlechtwetter und niederen Temperaturen. "Das Wetter spielt keine Rolle. Ich bin froh, dass es noch regnet", sagte Livia Hofstätter (15) von der Waldorfschule. "Der Klimaschutz ist zu wichtig, um sich vom Regen verschrecken zu lassen", stimmte Anita Colazzo (12) vom Europagymnasium zu. Auch in Zukunft wollen die Jugendlichen auf die Straße gehen.

Um 12 Uhr mittags trafen sich die Jugendlichen zur Kundgebung auf dem Heiligengeistplatz. Von dort aus wanderten die Teilnehmer weiter durch die Innenstadt, wo sich weitere Personen anschlossen. Insgesamt nahmen zwischen 300 - 400 Personen an der Aktion teil. "Wir fordern den Umstieg auf nachhaltige Erzeugnisse und den Ausstieg aus Kohle, Glas und Öl", appellierten die Organisatorinnenund. "Wir wollen Verkehrskonzepte und bessere Radwege für Klagenfurt. Ich will nicht mit meinem Fahrrad überfahren werden, weil ich die Umwelt schütze!"