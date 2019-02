Peter Zwanziger will seine Abberufung als Klagenfurter Marktkoordinator nicht hinnehmen. Er sieht sich als Polit-Opfer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Zwanziger will Marktkoordinator bleiben © KLZ/Markus Traussnig

Die Gerüchteküche brodelt, seit der Klagenfurter Marktkoordinator Peter Zwanziger von seiner Stelle abberufen wurde. Der 41-Jährige will diese Versetzung nicht widerspruchslos hinnehmen. Er hat die Rechtsanwältin Sophie Malleg eingeschalten. Diese sagt: „Wir wollen nun herausfinden, ob es sich um eine zeitlich befristete Zuweisung an eine andere Abteilung oder tatsächlich um eine Versetzung handelt.“ Grundsätzlich sei man an einer einvernehmlichen Lösung mit der Stadt interessiert. Sollte das nicht gelingen, sei man aber auch bereit, alle Rechtsmittel auszuschöpfen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.