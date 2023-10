Strahlende Aussichten am Wörthersee: Die Klagenfurter Stadtwerke gaben am Freitag bekannt, dass das Strandbad Klagenfurt die Saison ein weiteres Mal verlängert und nicht – wie geplant – am 8. Oktober schließt, sondern noch eine Woche länger, bis zum 15. Oktober, geöffnet bleibt. So können die Klagenfurterinnen und Klagenfurter die prognostizierten schönen Herbsttage mit Sonne und Temperaturen über 20 Grad auch in der kommenden Woche im Strandbad Klagenfurt genießen.

Aus in Maiernigg und Loretto

Das Bad öffnet täglich um 9 Uhr – die Zeiten der Schließung werden an den jeweiligen Tagen per Aushang kommuniziert. Die Strandbäder Maiernigg und Loretto haben die Sommersaison bereits mit 1. Oktober beendet.