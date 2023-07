Als Model erobert Miss Europe Beatrice Turin international die Laufstege, als Sängerin feiert sie mit ihrem Album „Gold“ Erfolge. Ihre eigene Dirndl-Kollektion - in Kooperation mit Astrid Söll - ist ebenfalls ein Renner, und erst kürzlich brachte Beatrice ihr erstes eigenes Parfüm auf den Markt. Jetzt lässt sie erneut mit einer spannenden Kooperation aufhorchen.

Turin in Oleschkos Couture © Dali Oleschko

Gemeinsam mit der Kärntner Star-Designerin Dali Oleschko und dem ihrem Team zugehörigem südkoreanischen Foto- und Videografen Chang Huh aus Seoul drehte Turin am Wörthersee ein Video für die Mode-Macherin. Dazu gab es ein Foto-Shooting in Oleschkos Couture auf deren goldenen Designer-Boot. Mit Beatrice Turin als Testimonial will Oleschko damit "neue internationale Maßstäbe für Werbung in Dubai, Los Angeles oder auch Paris" setzen.

Für Designerin Dali Oleschko ist die Frau selbst die Inspiration für ihre Kreationen. Die Quelle ihrer Kreativität ist ebenfalls eng mit ihrer Inspiration verbunden - was sich in ihren Kleidern widerspiegelt. "Zeitlose Eleganz und weibliche Schönheit" sind die Säulen, auf die das österreichische Modehaus Dali Oleschko Couture baut. Als Kooperationspartner für das Shooting wurde auch das bekannte Falkensteiner Schlosshotel in Velden in Szene gesetzt.