Müllentsorgung ist teuer. Das bekommen Hausbesitzer und Vermieter in Klagenfurt alle drei Monate zu spüren, wenn die Stadt die Abfallgebühren in Rechnung stellt. Für eine 120-Liter-Tonne zahlt man bei 14-tägiger Entleerung 230,51 Euro jährlich. Und das konstant seit 13 Jahren. So viel Zeit ist seit der letzten Gebührenerhöhung vergangen. Selbst auf Indexanpassungen wurde verzichtet.