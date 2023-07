Ihr Heimatort Suetschach zählt gerade einmal 690 Einwohner. Viele bekannte Künstler stammen aus Suetschach. Wie können Sie sich dieses Phänomen erklären?

MAGDA KROPIUNIG: Stimmt! Es ist ein wahres Nest an kreativen Köpfen. Valentin Inzko, Bernada Fink (Anm. Mezzosopranistin), die Autoren Stefan Feinig und Fabian Hafner oder die Designerin Tina Weber – sie alle stammen aus Suetschach. Woher das kommt, kann ich mir nur so erklären: Suetschach ist ein gemischtes Dorf und, wo Zweisprachigkeit herrscht, ist auch viel Kultur und Bildung. In Suetschach gibt es beispielsweise eine Musikschule, einen Kulturverein und zu meiner Zeit gab es noch einen sehr aktiven Pater, der eine Band hatte und mit uns viel gesungen hat. Kurz: An jeder Ecke in Suetschach trifft man auf Kunst.