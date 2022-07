Ab Sonntag steht die Gemeinde Suetschach/Sveče im Rosental ganz im Zeichen der bildenden Kunst. Seit mittlerweile 40 Jahren lädt der Slowenische Kulturverein Kočna Künstlerinnen und Künstler aus dem Alpen-Adria-Raum zur Malerwoche ein.

In diesem Jahr sind auch zwei Damen aus der Ukraine dabei. „Meine Recherche war auf zeitgenössische ukrainische Kunst gerichtet“, sagt Alenka Weber, Vorsitzende des Kulturvereins. So ist sie auf die junge Künstlerin Dariia Kuzmych gestoßen, die mit ihrer Mutter Svitlana Seleznova zusammenarbeitet: "Sie ist ebenfalls Künstlerin. Im Museumsquartier haben sie bereits gemeinsam ausgestellt."

Autorin und Fotografin Suzana Brborović im vergangenen Jahr © Johan Jeansson

Neben den beiden sind auch die Italienerin Elena Rucli, die in Bolivien lebende Slowenin Ejti Štih und die drei Österreicherinnen Zenita Komad, Verena Gotthardt und Judith Zillich dabei. Die sieben Künstlerinnen arbeiten in der kommenden Woche an ihren Werken und werden diese im Rahmen des Abschlusses der 40. Malerwoche am 23. Juli präsentieren. "40 Jahre sind eine beeindruckende Leistung und ein Zeugnis für all die großartige Kunst, die in dieser Zeit hier entstanden ist", sagt Weber. Doch ihre Gedanken gelten auch den kommenden 40 künstlerischen Jahren: "Was kann noch zur Kultur und Seele von Suetschach/Sveče und Kärnten beitragen?"

Während der Woche sind die Ateliers öffentlich zugänglich und man kann den Künstlerinnen bei der Arbeit zusehen. Zusätzlich gibt es eine Ausstellung und eine Performance (18. Juli, 17 Uhr), ein Picknick im Garten der Galerie (19. Juli, 18 Uhr) und ein Jazz-Konzert (20. Juli, 20 Uhr). Am Mittwoch und Donnerstag bietet Sabine Jobst-Ofner zudem zwei Workshops, einen für Kinder und Jugendliche um 10 Uhr und einen für Erwachsene um 14 Uhr.