Die Digitalisierung schreitet in allen Lebensbereichen voran, doch die Menschen kommen mit dem Tempo nicht immer mit. Im Jänner dieses Jahres wurde am Parkplatz des Elisabethinen-Krankenhauses in Klagenfurt ein neues, schrankenloses und digitales Parksystem eingeführt. Das Kennzeichen des Fahrzeugs wird bei der Einfahrt erfasst, ein Parkticket gibt es nicht. Zum Bezahlen ist ein Smartphone ein Muss. Ein QR-Code am Parkplatz führt auf eine Website, auf der man das Kennzeichen angibt. Zahlungen sind ausschließlich online möglich. Eine Beschwerdewelle war die Folge, denn in der Zielgruppe der Benutzer des Krankenhaus-Parkplatzes, bei den Senioren, sind nicht alle technisch versiert. Manche besitzen kein Smartphone.